A rede ridicularizou a foto de Macron e Biden com sorvete

Um usuário do Twitter perguntou ironicamente se Macron se sentia confortável sentado tão perto do líder de outro país depois de uma longa conversa entre ele e Vladimir Putin durante uma reunião em Moscou. Além disso, os comentaristas se perguntam por que o sorvete fica apenas na frente dos presidentes, enquanto seus cônjuges não comem sobremesa. No entanto, um dos temas mais discutidos foi o gozo do presidente americano por sorvete em um momento em que o país está em crise.