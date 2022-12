Pentágono assina acordo de US$ 1,2 bilhão em sistemas de defesa aérea para a Ucrânia – CMIO

Mais seis baterias do NASAMS para as necessidades de Kiev devem estar prontas em 2025, de acordo com o contrato

O Exército dos EUA anunciou que um contrato de US$ 1,2 bilhão para produzir seis Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS) para a Ucrânia, em meio ao conflito com a Rússia, foi concedido ao conglomerado de defesa Raytheon. “O trabalho será realizado em Tewksbury, Massachusetts, com data de conclusão estimada para 28 de novembro de 2025”, o Departamento de Defesa disse em um comunicado na quarta-feira. Até agora, Kiev recebeu duas das oito unidades do NASAMS prometidas por Washington. Espera-se que os sistemas restantes sejam entregues à Ucrânia assim que forem construídos. Além das próprias baterias, o contrato inclui equipamentos associados e peças sobressalentes, além de treinamento e apoio logístico para os militares da Ucrânia. O acordo é financiado pela chamada Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia (USAI), que permite ao governo Biden adquirir armas da indústria de defesa em vez de tirá-las dos estoques militares existentes dos EUA.









A Ucrânia disse que precisa urgentemente de sistemas de defesa aérea, devido aos recentes ataques de mísseis em grande escala da Rússia contra alvos militares e infraestrutura de energia. Moscou aumentou a pressão sobre Kiev desde 10 de outubro, quando acusou a Ucrânia de usar “táticas terroristas” e visar a infraestrutura russa, incluindo a ponte estratégica da Criméia. O Pentágono afirma que os sistemas NASAMS recém-fornecidos até agora mostraram uma taxa de sucesso de 100% na interceptação de mísseis russos na Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia, no entanto, insiste que, após cada barragem de mísseis, todos os alvos pretendidos foram atingidos. Até agora, Washington tem sido o principal apoiador de Kiev durante o conflito com Moscou, fornecendo ao governo de Vladimir Zelensky mais de US$ 19,8 bilhões em ajuda militar, incluindo equipamentos sofisticados como lançadores de foguetes múltiplos HIMARS, obuses M777 e drones de combate. A Rússia há muito critica o fornecimento de armas à Ucrânia pelos EUA e seus aliados, dizendo que eles apenas prolongam o conflito e aumentam o risco de um confronto direto entre a OTAN e Moscou.

