Washington supostamente planeja instruir 2.500 militares por mês em solo alemão

O governo dos EUA está contemplando a expansão drástica de um programa de treinamento para as forças ucranianas, que deve ocorrer em uma base militar dos EUA na Alemanha, informou a CNN na quarta-feira, citando fontes.

De acordo com oficiais americanos não identificados entrevistados pela rede de notícias, o esquema visa fornecer instrução para cerca de 2.500 militares ucranianos por mês. Além disso, caso a iniciativa seja aprovada, os EUA não só aumentariam o número de militares em treinamento, como também mudariam o tipo de instrução que recebem, diz o relatório.

O novo programa, que ainda está em análise pelo governo dos EUA, significaria treinamento para grupos muito maiores, envolvendo táticas mais sofisticadas, incluindo manobras com apoio de artilharia.

Autoridades dos EUA também disseram ao jornal que uma esperada pausa de inverno no conflito na Ucrânia poderia criar uma oportunidade para um regime de treinamento mais robusto, uma vez que a estabilização das linhas de frente permitiria que Kiev enviasse mais tropas para a retaguarda.













Se o programa for aprovado, teria lugar na base do Exército dos EUA em Grafenwoehr, na Alemanha. Um funcionário alemão disse à CNN que ainda não viu um pedido oficial dos EUA sobre o assunto, mas observou que tais políticas parecem “estar totalmente alinhado com nossos esforços comuns de apoio à Ucrânia.”

Desde o início do conflito na Ucrânia, várias nações ocidentais têm fornecido treinamento às forças de Kiev fora do país. Além dos EUA, os esforços de instrução foram apoiados pelo Reino Unido, que planeja treinar até 10.000 soldados em um ano.

No mês passado, a UE também anunciou uma Missão de Assistência Militar para fornecer treinamento para cerca de 15.000 soldados ucranianos. No entanto, vários membros do bloco se recusaram a participar, incluindo a Hungria. Comentando a decisão de ficar de fora, o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, explicou que “qualquer coisa que leve a uma escalada não é algo que consideramos uma boa ideia.”

Moscou alertou repetidamente os países ocidentais contra o fornecimento de apoio militar a Kiev, dizendo que isso apenas prolongaria o conflito.