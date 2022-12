UE se recusa a pedir desculpas por postagem deletada sobre vítimas ucranianas – CMIO

A Comissão Europeia diz que já deu uma explicação para a declaração

A Comissão Europeia diz que vê “não precisa se desculpar” à Ucrânia para uma declaração agora deletada feita por seu presidente, Ursula Von Der Leyen, que afirmou que os militares ucranianos sofreram 100.000 mortes em seu conflito com a Rússia.

“Explicamos nas redes sociais os motivos e o contexto em que isso foi feito”, A porta-voz da CE, Dana Spinant, afirmou durante uma conferência de imprensa em Bruxelas na quinta-feira, depois de ter sido pressionada por vários repórteres para explicar como ocorreu o incidente.

Na quarta-feira, von Der Leyen afirmou em um vídeo publicado no Twitter que “mais de 100.000 militares ucranianos foram mortos” nos nove meses desde que a Rússia enviou tropas ao país, acrescentando que cerca de 20.000 civis também perderam a vida devido aos combates.

A declaração do presidente da CE provocou uma reação de Kiev, cujos funcionários insistiram que o número de mortos era "informação classificada" e sujeito a "restrição à publicação".













Pouco depois, o vídeo do discurso do presidente foi recarregado e editado para omitir a referência às perdas ucranianas. A porta-voz Dana Spinant também tuitou uma correção e afirmou que o número era impreciso, admitindo que a estimativa da CE, obtida de fontes anônimas “fontes externas,” pretendia representar baixas totais, ou seja, mortos e feridos, e pretendia demonstrar a brutalidade da Rússia.

Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, Spinant se recusou repetidamente a divulgar a fonte da CE para o número de mortos e se recusou a explicar como essa informação acabou no discurso de von der Leyen.

O ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, respondeu ao incidente acusando a CE de “humilhante” autocensura e dizendo que a exclusão do tweet mais uma vez demonstrou que a UE não passa de uma marionete dos EUA.

No final de setembro, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, afirmou que as perdas ucranianas haviam chegado a mais de 61.000 soldados, dez vezes maiores que as da Rússia.