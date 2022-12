Polícia espanhola reporta interceptação de carta-bomba dirigida a primeiro-ministro

Report This Content

encontraram mais uma carta-bomba através de uma análise de raios-X na madrugada desta quinta-feira (1º), desta vez na base aérea de Torrejón de Ardoz, na periferia de Madri. Os serviços de segurança espanhóisatravés de uma análise de raios-X na madrugada desta quinta-feira (1º), desta vez na base aérea de Torrejón de Ardoz, na periferia de Madri.

Um envelope com material explosivo também foi enviado ao presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O explosivo foi detectado e neutralizado pelos serviços de segurança da Presidência do Governo.

“O envelope e o seu conteúdo são semelhantes aos recebidos esta quarta-feira na Embaixada da Ucrânia em Madri e na sede da empresa Instalaza em Saragoça, bem como um quarto envio interceptado esta manhã na Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madri)”, diz o comunicado do Ministério do Interior do país desta quinta-feira.

Segundo a instituição, a interceptação do envelope com artefato explosivo ocorreu no dia 24 de novembro. Os serviços do Departamento de Segurança da Presidência do Governo detectaram uma “entrega postal suspeita” durante as “tarefas de triagem e filtragem da correspondência”.

O Departamento de Segurança acionou os protocolos pertinentes e, após a segurança da área, procedeu à deflagração controlada do envelope. Ainda no aguardo dos resultados definitivos das análises que estão sendo realizadas, o envelope poderia conter uma substância semelhante à utilizada em fogos de artifício. “Tratava-se de um envelope endereçado ao presidente do governo, que tinha sido enviado por correio normal”, detalhou o ministério.

Na quarta-feira, a mídia local divulgou que foi encontrado um pacote com um explosivo na embaixada da Ucrânia em Madri, endereçado ao embaixador ucraniano. Um funcionário ficou levemente ferido ao abrir a encomenda. A segunda carta-bomba foi identificada em uma fábrica de armamento da Instalaza em Saragoça.





