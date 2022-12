Turquia implanta câmara de distribuição para coletar gás no fundo do mar Negro, diz mídia

No início do ano, o jornal Sabah informou que a Turquia investiria até US$ 10 bilhões (cerca de R$ 51,8 bilhões) em um projeto para extrair e transportar 540 bilhões de metros cúbicos de gás do campo de gás natural de Sakarya, no mar Negro. Espera-se que a primeira entrega de gás ocorra ainda em 2023. O ministro da Energia turco, Fatih Donmez, disse que o valor do poço de gás descoberto no mar Negro foi estimado em US$ 400 bilhões (aproximadamente R$ 2,1 trilhões).

Segundo a imprensa, a câmara de distribuição, que foi colocada no mar a 2.200 metros de profundidade durante uma operação de 20 horas, vai coletar gás de poços do mar Negro e conectá-lo a um gasoduto principal.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Navio da Marinha turca patrulha enquanto o navio sonda Yavuz, que vai ser despachado para o Mediterrâneo, está atracado no porto de Dilovasi, arredores de Istambul, 20 de junho de 2019 Navio da Marinha turca patrulha enquanto o navio sonda Yavuz, que vai ser despachado para o Mediterrâneo, está atracado no porto de Dilovasi, arredores de Istambul, 20 de junho de 2019 © AP Photo / Lefteris Pitarakis

A ideia do papel crescente da Turquia nas exportações de gás para a Europa e outras regiões tem sido amplamente discutida nas últimas semanas. No dia 12 de outubro, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou poderia redirecionar o trânsito de gás dos gasodutos Nord Stream (Corrente do Norte) danificados para a Turquia. No dia 14 de outubro, o presidente turco Tayyip Erdogan disse que os dois líderes instruíram as instituições relevantes em ambos os países a começar a implementar o projeto, e Ancara espera concluir a construção do gasoduto nos próximos meses.

De acordo com os planos atuais, a Turquia pretende cobrir parcialmente suas necessidades de combustível extraindo gás do mar Negro, sendo a Rússia seu principal fornecedor de gás. Espera-se que o centro de distribuição do combustível esteja localizado na parte europeia da Turquia.





