Macron anunciou sua intenção de “continuar o diálogo” com Putin

“Vou continuar conversando com o presidente Putin. Hoje já conversamos sobre isso com Biden, porque sempre buscamos evitar uma escalada e conseguir coisas muito específicas: por exemplo, vou conversar com ele sobre a segurança da usina nuclear de Zaporozhye planta”, disse Macron em coletiva de imprensa após as conversas com Biden, transmitidas pelo Palácio do Eliseu no Twitter.