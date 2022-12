Talibã bane a Voz da América — CMIO

A organização de notícias financiada pelos EUA foi acusada de “violar repetidamente” as leis de imprensa do Afeganistão

As autoridades talibãs do Afeganistão proibiram a transmissão de rádio da Voz da América (VOA), financiada pelo governo dos Estados Unidos, e da Rádio Europa Livre/Rádio Liberdade (RFE/RL). A proibição foi imposta devido “reclamações” sobre o conteúdo da programação, disse a VOA.

“O Afeganistão tem leis de imprensa e qualquer rede encontrada violando repetidamente essas leis terá seu privilégio de reportar e transmitir dentro do Afeganistão retirado”, disse. Abdul Qahar Balkhi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Talibã, disse à VOA em um comunicado por escrito.

De acordo com o porta-voz, tanto a VOA quanto a Rádio Azadi – a encarnação local afegã da RFE/RL – não cumpriram essas leis. Ambos foram marcados “infratores reincidentes” este “falharam em mostrar profissionalismo e, portanto, foram fechados”, ele disse. A proibição entrou em vigor na quinta-feira.













O governo islâmico no poder não forneceu mais detalhes sobre as reclamações específicas que recebeu, disse a VOA.

Defendendo-se da proibição, o veículo insiste em operar “com independência jornalística” e visa proporcionar “cobertura abrangente e equilibrada” de eventos.

A Agência dos EUA para a Mídia Global (USAGM), que supervisiona a VOA e a RFE/RL, é uma agência federal dos EUA financiada pelo Congresso.

O Talibã reprimiu a liberdade de imprensa desde que chegou ao poder em agosto passado, assumindo rapidamente o controle da capital Cabul depois que o governo apoiado pelos EUA entrou em colapso e as tropas americanas partiram em uma retirada apressada e malsucedida.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Turquia bloqueia dois grandes sites de notícias ocidentais

De acordo com a organização de liberdade de imprensa Repórteres Sem Fronteiras, o número de meios de comunicação no Afeganistão caiu 40% desde que o Talibã assumiu o controle. O número de jornalistas caiu 60%, disse a ONG.

No início deste ano, a emissora estatal alemã Deutsche Welle disse que parte de sua programação afegã foi proibida, enquanto as transmissões da BBC em pashto, persa e uzbeque também foram retiradas do ar.