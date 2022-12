Operadora francesa de energia confirma 'apagões locais' durante o inverno

“Estamos planejando cortes de energia locais e regionais de curto prazo neste inverno, com duração máxima de duas horas, para evitar um desequilíbrio em nossas redes elétricas”, disse Xavier Piechaczyk, chefe do conselho de administração da empresa.

O prognóstico já era esperado na França. No início de novembro, a RTE alertou para uma possível falta de energia elétrica em janeiro , apontando que nem todos os reatores nucleares, que vêm passando por reparos, voltariam a funcionar até essa data.

Em outubro, a operadora do sistema de transmissão francês alertou que não descartava riscos de apagões neste inverno, observando que eles poderiam ser evitados apenas por uma queda de 1% a 5% no consumo de energia ou por uma queda de 15% se o inverno fosse muito frio .

França vai nacionalizar o maior fornecedor de energia do país para combater crise no setor

A empresa de energia francesa Eletricidade da França (EDF, na sigla em francês), operadora das usinas nucleares do país, disse que reiniciaria todos os reatores desligados antes do inverno para evitar uma escassez de eletricidade no país em meio ao aumento acentuado de utilização dos recursos energéticos.