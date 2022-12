França e Estados Unidos não forçarão a Ucrânia a negociar, disse Macron

“Nunca pressionaremos a Ucrânia para que ela faça um acordo que seja inaceitável para ela. Se queremos alcançar uma paz sustentável, devemos respeitar os ucranianos e o fato de que eles próprios devem escolher as condições e o momento das negociações. “, disse Macron, quando perguntado se havia discutido com Biden a possibilidade de envolver a Ucrânia nas negociações com a Rússia, dada a aproximação do inverno e a crise energética.