Demanda de gás na União Europeia caiu 50 bilhões de metros cúbicos em 11 meses, diz Gazprom

“Para 11 meses de 2022, de acordo com as primeiras estimativas preliminares e dados operacionais disponíveis, a demanda global diminuiu em 55 bilhões de metros cúbicos. É preciso notar que uma diminuição no consumo de gás nos 27 países da UE foi de cerca de 50 bilhões de metros cúbicos, no Reino Unido — mais de seis bilhões de metros cúbicos”, diz o comunicado da empresa.

Desde 2021, os preços da energia na Europa têm subido como parte de uma tendência global. No entanto, a situação se deteriorou após o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia, em fevereiro de 2022, quando Bruxelas adotou vários pacotes de sanções contra Moscou. As restrições visavam restringir as importações de gás russo e os mercados globais de energia, resultando em uma disparada nos preços. O aumento da inflação e as crises do custo de vida forçaram os governos europeus a recorrer a medidas de contingência.