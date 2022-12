Detalhes de arma hipersônica orbital da China, temida pelos EUA, são revelados pelo Pentágono

Na ocasião, o teste chamou a atenção devido ao uso de umfracionado, capaz de voar ao redor do mundo , permanecendo em órbita pelo tempo que for necessário, reentrando com uma grande energia cinética.

Caso os chineses realmente possuam este tipo de arma, o veículo do gigante asiático poderia implantar suas armas enquanto desliza em direção à área do alvo, como teria supostamente feito durante o teste com o míssil planador, fornecendo assim a capacidade de realizar ataques orbitais.

De acordo com o relatório, durante o teste do míssil hipersônico intercontinental com o veículo planador hipersônico, os chineses fizeram com que o projétil voasse por cerca de 40 mil quilômetros, tendo um tempo de voo maior do que qualquer outro sistema de armas de ataque terrestre da China.