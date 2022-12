Irã quer entrar no mercado automotivo russo – CMIO

Moscou e Teerã assinaram um memorando de entendimento para as exportações de carros iranianos para a Rússia no valor de US$ 300 milhões, disse o chefe da associação de fabricantes de autopeças do país, Mohammadreza Najafi-Manesh, na segunda-feira.

A Iran Khodro, maior montadora do Oriente Médio, está de olho no mercado russo após o êxodo de marcas europeias, americanas e japonesas.

Muitos fabricantes de carros estrangeiros acharam difícil continuar as operações no país depois que as entregas de carros e peças de reposição para a Rússia foram interrompidas devido às sanções ocidentais.

A montadora iraniana monta modelos renovados das marcas chinesas Haima e Dongfeng. No ano passado, o país lançou o sedã Tara baseado no Peugeot 301, enquanto outros novos modelos vêm com Peugeot e Citroen como protótipos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Marcas de automóveis chinesas conduzem grande expansão na Rússia – relatório

Segundo dados da agência russa Autostat, havia 10.400 carros Iran Khodro na Rússia em julho de 2022, que são representados pelo modelo Samand (um sedã Classe C), um carro baseado no Peugeot 405.

O Irã, que está sob sanções ocidentais há décadas, conseguiu desenvolver sua própria indústria automotiva que atende à demanda doméstica. O país também foi forçado a reduzir a dependência de importações de carros estrangeiros depois que peças e suprimentos foram interrompidos quando os EUA restabeleceram as sanções à República Islâmica em 2018.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT