Índia estabelece novo marco para as compras de petróleo da Rússia – CMIO

A Índia comprou cerca de 40% de toda a capacidade de petróleo russo transportada pelos Urais em novembro, informou a Reuters na segunda-feira, citando seus cálculos com base em números da Refinitiv e dados de traders.

De acordo com os números, isso fez de Nova Délhi o maior comprador de petróleo dos Urais neste mês.

A Índia vem aumentando as importações de petróleo russo há vários meses. Em outubro, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e o Iraque para se tornar o maior fornecedor de petróleo do país do sul da Ásia, com uma participação de 22% nas importações totais de petróleo bruto da Índia, segundo dados do rastreador de carga de energia Vortexa.

Antes deste ano, os países europeus costumavam ser os maiores compradores do petróleo russo dos Urais. Essas exportações caíram em meio às sanções ocidentais a Moscou, com os países europeus respondendo por menos de 25% dos embarques neste mês. Quase todos eles foram para refinarias nas quais as empresas russas de energia têm participação.

Os comerciantes esperam que o volume das exportações dos Urais para a UE caia ainda mais em dezembro, quando um teto de preço proposto para o petróleo russo entrar em vigor.

No geral, 7,5 milhões de toneladas de petróleo dos Urais deixaram os portos russos este mês, além dos volumes de trânsito do Cazaquistão. Cerca de 15% dessas exportações foram para a Turquia, que continua sendo o maior comprador de petróleo dos Urais no Mediterrâneo. Vários carregamentos também estavam a caminho do Egito, mostraram dados, onde provavelmente serão recarregados em outros navios-tanque para entrega na Ásia.

