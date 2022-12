Petróleo russo continua fluindo em meio à incerteza do teto de preço da UE – Bloomberg – CMIO

As exportações de petróleo bruto transoceânico do país estão aumentando com as sanções a apenas uma semana

O volume diário total de petróleo bruto enviado da Rússia se recuperou para 2,89 milhões de barris nos sete dias até 25 de novembro, com a aproximação do limite de preços da UE, informou a Bloomberg na segunda-feira.

De acordo com o relatório, o volume de petróleo em navios com destino à China, Índia e Turquia, mais as quantidades em navios que ainda não mostram um destino final, voltou a subir para um novo recorde de 2,5 milhões de barris por dia nas quatro semanas a 25 de novembro. Isso é três vezes e meia maior do que o volume embarcado nas quatro semanas imediatamente anteriores ao lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro.

Petroleiros transportando petróleo russo estão se tornando “mais cautelosos sobre seus destinos finais”, Relatórios da Bloomberg. O volume de petróleo nos navios que saem do Báltico e mostram seu próximo destino em Port Said ou no Canal de Suez saltou para quase 650.000 barris por dia. “Ainda é provável que a maioria desses navios comece a sinalizar os portos indianos assim que passarem pelo canal”, disse. disse o meio de comunicação.

De acordo com a Bloomberg, o volume total de petróleo que deve chegar à Ásia atingiu 2,3 ​​milhões de barris por dia em uma média móvel de quatro semanas, incluindo 115.000 barris por dia em navios-tanque. “cujo ponto de descarga não é claro.” O número combinado estabeleceu um novo recorde para o ano até agora, informa a mídia.

Enquanto isso, as exportações de petróleo bruto da Rússia para países europeus caíram abaixo de 500.000 barris por dia nos 28 dias até 25 de novembro. Os fluxos caíram 104.000 barris por dia, ou 18%, desde o período até 18 de novembro. Peru.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Estônia avisa que vetará preço máximo da UE para petróleo russo

O relatório surge no momento em que os países da UE lutam para decidir sobre o nível de preço máximo do petróleo russo, com a medida entrando em vigor em 5 de dezembro.

“Se os políticos falharem, o que continua sendo uma possibilidade remota, as empresas da UE não poderão mais fornecer seguros e outros serviços para navios que transportam petróleo russo e as importações marítimas para o bloco cessarão”, disse. Bloomberg escreveu. “Se tiverem sucesso, os países europeus ainda interromperão as compras da Rússia, mas as empresas poderão transportar petróleo russo em navios europeus e fornecer seguros e serviços, desde que a carga tenha sido comprada a um preço abaixo do limite.”

Moscou já ameaçou proibir o fornecimento de petróleo aos países que participam do esquema de teto de preço. “Isso pode afetar os fluxos marítimos para a Bulgária e possivelmente as entregas por dutos para a Hungria, Eslováquia e República Tcheca, todos os quais receberam isenções da proibição de importação da UE”, disse. disse o relatório.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT