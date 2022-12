Desaceleração na zona do euro vai piorar, alerta Lagarde — CMIO

A inflação em todo o bloco provavelmente não atingiu o pico, de acordo com o Banco Central Europeu

A inflação na zona do euro não atingiu o pico e é provável que suba ainda mais do que o esperado atualmente, alertou a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, na segunda-feira.

Segundo Lagarde, é difícil dizer se a inflação, que atingiu o recorde de 10,6% em termos anuais no mês passado, cairia em breve no bloco de 19 países que usam o euro como moeda.

“Gostaria que a inflação tivesse atingido o pico em outubro, mas tenho medo de não chegar a tanto”, disse. ela disse aos legisladores da UE em Bruxelas. “Há muita incerteza, principalmente em um componente, que é o repasse dos altos custos de energia no atacado para o varejo, para supor que a inflação realmente atingiu seu pico. Isso me surpreenderia.

Lagarde acrescentou que os economistas do BCE ainda veem claramente “parte de cima” riscos, o que significa que as leituras de inflação podem vir acima do projetado.

Enquanto isso, os investidores estão procurando por qualquer sinal sobre os próximos movimentos de política do BCE, após os aumentos mais agressivos das taxas de juros nos custos de empréstimos em sua história, e enquanto a zona do euro se prepara para uma recessão.

“O quanto mais precisamos ir e a rapidez com que chegaremos lá dependerá de nossas perspectivas atualizadas, da persistência dos choques, da reação dos salários e das expectativas de inflação e de nossa avaliação da transmissão de nossa política posição,” disse Lagarde. Isso pode significar levar os custos dos empréstimos a níveis que restrinjam o crescimento econômico, observou ela.

Após o terceiro grande aumento da taxa em outubro, marcando seu ritmo mais rápido de aumentos de todos os tempos, o BCE espera “aumentar ainda mais as taxas para os níveis necessários para garantir que a inflação retorne à nossa meta de médio prazo de 2% em tempo hábil”, Segundo Lagarde.

