Rússia pressiona por ‘união do gás’ na Ásia Central – CMIO

Uma aliança é necessária para coordenar o abastecimento e pode beneficiar as exportações de energia dos países, dizem autoridades

A Rússia está discutindo a criação de um “união de gás” com o Cazaquistão e o Uzbequistão, permitindo que os três países coordenem seus suprimentos e tornem os fluxos de gás mais eficientes, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na terça-feira.

O plano foi anunciado pela primeira vez no início desta semana pelo presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, que disse que a iniciativa veio de seu colega russo, Vladimir Putin.

Peskov confirmou isso, dizendo que o esquema prevê maior coordenação entre os três países, juntamente com o desenvolvimento do consumo de gás e infraestrutura de transporte para seus mercados domésticos.

“O que o presidente Putin tem em mente é estabelecer um mecanismo de coordenação no primeiro estágio. Talvez – isso ainda será discutido – com algum tipo de entidade legal para facilitar a cooperação entre os três países”, disse Peskov.

O funcionário destacou que tanto o Cazaquistão quanto o Uzbequistão têm economias em rápido desenvolvimento, com uma crescente demanda doméstica por gás. Além disso, todas as três nações vendem seu gás em mercados estrangeiros e podem se beneficiar de “alguma sincronização,” ele explicou.













O vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak também comentou sobre o projeto, dizendo que tem grande potencial, inclusive no que diz respeito às exportações de gás fora da união proposta.

“Rússia, Cazaquistão e Uzbequistão têm efetivamente um único sistema de transporte de gás desde os tempos soviéticos. Temos um grande potencial de cooperação mútua no que diz respeito ao fornecimento de gás, seu processamento… e exportação para outros destinos”, disse Novak a repórteres, acrescentando que a China pode se tornar um desses destinos.

Os três países estão conectados pelo sistema de gasoduto Ásia Central – Centro, uma rede de rotas de gás natural controlada pela Gazprom, que vai do Turquemenistão via Uzbequistão e Cazaquistão até a Rússia. Um oleoduto separado, Ásia Central – China, atravessa o Uzbequistão e o Cazaquistão em seu caminho do Turquemenistão para a China.

