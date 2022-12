Austrália retirará dezenas de milhares de multas do Covid-19 – CMIO

As autoridades de Nova Gales do Sul estão retirando as penalidades depois de perder uma batalha judicial

As autoridades do maior estado da Austrália, New South Wales (NSW), disseram que retirarão ou reembolsarão dezenas de milhares de multas emitidas por violações de restrições durante a pandemia. A mudança segue uma derrota que o governo de NSW sofreu em uma batalha judicial contra o grupo de defesa gratuita Redfern Legal Center na terça-feira. O grupo lançou um caso de teste em julho em nome de três queixosos, argumentando que suas multas de AUS$ 1.000 (US$ 673) a AUS$ 3.000 (US$ 2.020) eram inválidas porque os avisos de multa não descreviam o delito suficientemente. “Não é uma grande pergunta, se você vai multar alguém por uma ofensa, definir qual é a ofensa no aviso,” Katherine Richardson, a advogada dos demandantes, argumentou na Suprema Corte de New South Wales, conforme citado pelo Sydney Morning Herald. Os advogados do governo agora admitiram que os ingressos realmente não atendiam aos requisitos legais. Logo após a audiência, o Comissário de Administração de Multas disse que 33.121 multas serão retiradas, pois foram emitidas com redação semelhante às das notificações dos queixosos. Redfern Legal Center disse no Twitter que o desenvolvimento foi um “vitória importante” para isso. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Austrália redesenha logotipo nacional ‘contaminado pela Covid’ No entanto, a agência de administração tributária Revenue NSW insistiu que o desafio estava em um “base técnica” e que a decisão do tribunal não significa que as infrações que levaram às multas não tenham sido cometidas. Espera-se que um julgamento completo no caso da juíza Dina Yehia seja entregue no próximo ano.

