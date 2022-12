Moscou apresenta queixa ao Vaticano – CMIO

Os comentários do Papa sobre as minorias étnicas da Rússia foram uma “insinuação”, afirma um enviado

O embaixador da Rússia no Vaticano apresentou uma queixa sobre uma entrevista concedida pelo Papa Francisco, na qual ele acusou tropas de origem chechena e buryat de particular “crueldade” durante a ofensiva militar de Moscou na Ucrânia.

Alexander Avdeyev disse que visitou o serviço diplomático do Vaticano na noite de segunda-feira para entregar a nota.

“Expressei indignação com tais insinuações”, disse o embaixador, referindo-se aos comentários do Papa. “Nada pode abalar a solidariedade e a unidade do povo russo multinacional” ele disse à agência de notícias RIA Novosti na terça-feira,

Em sua entrevista na segunda-feira à revista jesuíta America, o Papa Francisco afirmou que “o mais cruel [among those fighting in Ukraine] são talvez aqueles que são da Rússia, mas não são da tradição russa, como os chechenos, os buryati [sic] e assim por diante.”

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu que as palavras do pontífice foram “não mais russofobia. É uma perversão em um nível que nem consigo nomear.”













Alexey Tsidenov, líder da Buriácia – uma república budista russa no sudeste da Sibéria – disse que os comentários do Papa Francisco foram “estranho, para dizer o mínimo.” O presidente do parlamento da Chechênia, Magomed Daudov, aconselhou o Papa a ouvir o povo de Donbass, ao qual se tornaram chechenos, buriates e representantes de outras nações da Rússia “salvadores”.

Uma fonte do Vaticano disse à agência de notícias russa Tass na terça-feira que o Papa “não queria ofender as nações da Rússia de forma alguma.” A Santa Sé “valoriza muito suas boas relações com a Rússia e espera continuar o curso rumo ao seu desenvolvimento”, ele enfatizou.

O Vaticano vai agora verificar a precisão da tradução das palavras do pontífice, segundo a fonte. O Papa Francisco, que é da Argentina, deu a entrevista em espanhol e depois foi traduzida para o inglês.