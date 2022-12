Problemas de saúde mental estão aumentando entre os jovens na Inglaterra – CMIO

Um aumento acentuado de problemas emocionais tem sido associado ao impacto da pandemia de Covid-19 e a “incertezas globais mais amplas”

Os problemas de saúde mental estão aumentando entre crianças e adolescentes na Inglaterra, mostra um novo relatório do NHS Digital, prevendo um aumento acentuado de transtornos mentais entre jovens de 17 a 19 anos em 2022.

Publicado na terça-feira, o relatório constatou que um em cada quatro jovens britânicos está enfrentando problemas, incluindo problemas emocionais ou comportamentais, em comparação com a taxa de um em seis registrada em 2021. A pesquisa incluiu cerca de 2.866 crianças e jovens com idade entre sete e 24.

Entre aqueles de sete a 10 anos, a prevalência de um transtorno mental potencial foi quase duas vezes maior nos meninos – 19,7% contra 10,5% nas meninas. Entre a faixa etária de 17 a 24 anos, a prevalência foi muito maior em mulheres jovens – 31,2% em comparação com apenas 13,3% em homens jovens.

Adolescentes de ambos os sexos apresentaram resultados semelhantes, com o número girando em torno de 20%.

Pesquisadores relacionaram o aumento de problemas de saúde mental ao impacto da pandemia de Covid-19. A coautora da pesquisa, Tamsin Newlove-Delgado, professora sênior da Universidade de Exeter, disse que a pandemia “foi um choque para o sistema em termos de impacto na educação, família, vida doméstica e socialização dos jovens”.













O custo de vida sempre crescente e “incertezas globais mais amplas” também estão tendo um impacto na saúde mental dos jovens, observou Newlove-Delgado, acrescentando que os jovens de 17 a 19 anos estão passando por “uma época de mudanças bastante estressantes.”

Os pesquisadores também estabeleceram uma ligação entre questões sociais e econômicas e saúde mental.

“Existem fortes associações entre saúde precária – tanto física quanto mental – sobre insegurança habitacional, insegurança financeira [and]infelizmente hoje em dia, insegurança alimentar e de aquecimento, e certamente vemos essa seção transversal aqui ”, relatório co-autor Tamsin Ford, um professor da Universidade de Cambridge, disse.

As instituições de caridade britânicas rapidamente falaram sobre as descobertas do NHS, instando o governo do Reino Unido a agir antes que seja tarde demais. riscos de Londres “falhar com uma geração inteira, a menos que priorize o investimento em serviços de saúde mental para jovens”, disse a instituição de caridade de saúde mental Mind.

“Os jovens e suas famílias não podem mais ser deixados de lado pelo governo, que precisa priorizar a crise na saúde mental juvenil como uma questão de emergência nacional.” A CEO interina da Mind, Sophie Corlett, afirmou.