Twitter muda discretamente a política do Covid-19 – CMIO

Plataforma de Elon Musk não vai mais punir usuários por “desinformação” sobre a doença

O Twitter disse que não aplicará mais sua política de desinformação sobre o coronavírus, de acordo com uma atualização na página de transparência Covid-19 da plataforma, publicada na semana passada. A mudança ocorreu quando seu novo proprietário, Elon Musk, anunciou uma “anistia geral” para contas previamente suspensas.

A política de desinformação foi desenvolvida inicialmente em 2020 em meio ao surto de Covid-19 e visava combater “prejudicial” postagens enganosas sobre o coronavírus, políticas governamentais destinadas a conter sua propagação e vacinas relacionadas.

Os usuários que violaram a regra receberam avisos. Após dois ou três ataques, suas contas foram suspensas por 12 horas. Depois das quatro, eles seriam bloqueados por uma semana, enquanto os infratores com mais de cinco rebatidas seriam banidos permanentemente da plataforma.

Segundo estatísticas publicadas pelo próprio Twitter, entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, os moderadores da plataforma questionaram mais de 11,72 milhões de contas e suspenderam mais de 11 mil por descumprimento da regra. Eles também limparam quase 100.000 peças de conteúdo em todo o mundo sob a política.

A extensa política de moderação tornou-se um tema de debate acalorado. Alguns pediram mais censura de postagens consideradas prejudiciais, enquanto outros argumentaram que isso constituía supressão da liberdade de expressão.













Desde que Musk adquiriu o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, ele fez uma série de mudanças drásticas na empresa, incluindo demitir quase dois terços de sua equipe e reduzir significativamente as equipes de moderação e gerenciamento do site.

Antes do Dia de Ação de Graças, o bilionário também prometeu estender um “anistia geral” a um número não especificado de contas suspensas após realizar uma votação no Twitter, na qual mais de 72,4% dos 3,1 milhões de entrevistados apoiaram a mudança.

Os críticos argumentam que o serviço de rede social pode se tornar em breve um foco de desinformação, extremismo de direita e discurso de ódio. Musk, no entanto, insistiu que deseja que o Twitter se torne um campo de jogo nivelado e um bastião da liberdade de expressão onde as pessoas possam trocar pacificamente suas opiniões sobre uma ampla gama de tópicos.