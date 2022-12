Canadá descreve sua posição sobre a China – CMIO

Ottawa classificou a China como uma “potência global cada vez mais perturbadora”, mas sinalizou prontidão para a cooperação “necessária”

O Canadá lançou sua tão esperada Estratégia Indo-Pacífica, um documento de programa que explica como o país busca “promover e defender” seus interesses nacionais na região. A estratégia foi revelada no domingo, com uma parte considerável do documento de 26 páginas abordando as relações entre o Canadá e a China.

“A China é uma potência global cada vez mais disruptiva. Os principais atores regionais têm relacionamentos complexos e profundamente interligados com a China. A Estratégia Indo-Pacífico do Canadá é informada por sua compreensão perspicaz desta China global, e a abordagem do Canadá está alinhada com as de nossos parceiros em na região e no mundo“, o documento lê.

Ao mesmo tempo, Ottawa reconheceu que, dado “O tamanho e a influência da China”, a cooperação com ele foi “necessário” para “abordar algumas das pressões existenciais do mundo, como mudança climática e perda de biodiversidade, saúde global e proliferação nuclear.” Além disso, “A economia da China oferece oportunidades significativas para os exportadores canadenses”, lê a estratégia.

O documento também tocou na questão de Taiwan, com a posição de Ottawa parecendo bastante semelhante à de Washington. Embora reconheçam formalmente Taiwan como parte integrante da China, assim como Pequim o vê, ambos os países proclamaram repetidamente seu apoio à nação insular.













“Embora permaneça consistente com nossa Política de Uma China, o Canadá continuará nosso envolvimento multifacetado com Taiwan, que inclui colaboração em comércio, tecnologia, saúde, governança democrática e combate à desinformação”, disse. afirma o documento, acrescentando que Ottawa se opõe a qualquer “ações unilaterais que ameaçam o status quo no Estreito de Taiwan.”

Falando ao The Guardian em uma entrevista exclusiva, a ministra canadense das Relações Exteriores, Melanie Joly, explicou que o Canadá se vê como um “Nação do Pacífico e o que acontece lá é importante” para isso. Segundo o alto diplomata, Ottawa procura manter um equilíbrio entre ajuda ao desenvolvimento da região e investimentos em dissuasão – com o programa prevendo quase meio bilhão de dólares para iniciativas de segurança.

“Também queríamos colocar os direitos humanos como um pilar fundamental da estratégia porque queremos defender nossos interesses nacionais sem comprometer nossos valores. Os canadenses estão muito orgulhosos de nossa abordagem de direitos humanos fazer parte de nossa política externa”, disse. ela disse.

A nova estratégia canadense já provocou uma reação irada da China. o documento é “dominado por viés ideológico” contra Pequim, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, na segunda-feira.

“[The strategy] exalta a chamada “ameaça da China” e faz acusações injustificadas contra a China. O lado chinês está seriamente preocupado e se opõe fortemente a isso, e fizemos diligências solenes ao lado canadense”, disse. disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa regular.