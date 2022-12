Kanye West diz que o governo dos EUA congelou suas contas bancárias – CMIO

O controverso rapper afirma que o IRS bloqueou seu acesso ao seu dinheiro após alegações de que ele deve US $ 50 milhões em impostos

Rapper Kanye ‘Vós’ West alegou que o Internal Revenue Service (IRS) dos EUA congelou suas contas bancárias, bloqueando o acesso a US$ 75 milhões por causa de supostas obrigações fiscais. Ele sugeriu que está sendo perseguido por expressar opiniões incendiárias sobre o povo judeu.

“Estou falando de literalmente descobrir que eles estavam tentando me colocar na prisão”, West disse no podcast Timcast IRL da noite de segunda-feira, contando sua conversa telefônica com um consultor financeiro no início do dia. “Eles retiveram US$ 75 milhões em quatro das minhas contas. E então eles disseram: ‘Você deve muitos impostos.’ Levei umas seis horas para descobrir o que era ‘muito’. Eles disseram: ‘Bem, cerca de US$ 50 milhões.’”

West disse que ficou aliviado ao descobrir que ainda pode concorrer à presidência em 2024, mesmo que esteja preso por sonegação de impostos. Ele defendeu seus comentários anteriores sobre a influência exercida pelos judeus na indústria do entretenimento, em um ponto comparando-se ao líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.













“Ninguém vai denunciar o fato de terem tentado me prender…” West disse. “Eu pensei que era mais Malcolm X, mas descobri que sou mais MLK porque, como estou sendo criticado todos os dias pela imprensa e financeiramente, estou apenas parado. Quando descobri que tentaram me prender, foi como se um cachorro estivesse mordendo meu braço e quase derramei uma lágrima. Quase.”

Na semana passada, o aguerrido artista e empresário da moda alegou que a Adidas conseguiu que o JPMorgan Chase congelasse suas contas. West está envolvido em uma disputa legal depois que a Adidas cortou relações com ele em meio à controvérsia sobre seus comentários anti-semitas. A Adidas processou a West para recuperar US$ 275 milhões em fundos de marketing relacionados ao empreendimento Yeezy.

“Passei de multibilionário a incapaz de usar meu Apple Pay”, West disse outlet de fofocas de celebridades X17 na semana passada. “Quatro noites atrás, eu não podia usar meu Apple Pay porque, de alguma forma, a Adidas conseguiu entrar legalmente e congelar meu dinheiro.

“Quando vejo isso, penso, se isso pode acontecer comigo, pode acontecer com outros americanos. E para quê? Sabe, isso pode acontecer com um americano que nem roubou nada, nem fez mal a ninguém. Isso pode acontecer com você por dizer a ideia errada em voz alta, por se expressar.”