As fontes da Bloomberg, que foram descritas como “duas pessoas familiarizadas com o assunto,” disse que a decisão final ainda não foi tomada. A designação pode ser uma maneira de a Casa Branca apaziguar os críticos domésticos que clamam para declarar a Rússia um estado patrocinador do terrorismo, disse o jornal, acrescentando que o governo dos EUA resistiu aos apelos devido a preocupações de potencialmente colocar em risco “transações humanitárias” com Moscou.

A proposta parece ter se originado no Lawfare, um partido de tendência democrata “segurança nacional” blog, especificamente um artigo de junho escrito por dois ex-oficiais da CIA, James Petrila e Phil Wasielewski. Eles argumentaram que o objetivo dos EUA seria “negar aos membros da organização a capacidade de viajar internacionalmente, destruir o financiamento do grupo, inviabilizar seus esforços de recrutamento e desencorajar governos estrangeiros de empregá-lo” deste modo “acabando com a utilidade do Grupo Wagner para o Kremlin e, portanto, com sua existência.”













O governo russo negou consistentemente qualquer vínculo formal com o grupo, estabelecido pelo empresário Yevgeny Prigozhin em 2014. A inteligência ocidental e ativistas políticos declararam Prigozhin uma chave “aliado” do presidente russo, Vladimir Putin, e o acusou de “intromissão” nas eleições presidenciais dos EUA em 2016 e desde então. a sátira de Prigozhin “admissão” em resposta a tais alegações foi tomada pelo valor de face pelas principais agências de notícias no início deste mês.

Petrila e Wasielewski afirmam que as atividades do Grupo Wagner “alinhar com os objetivos de política externa secretos e abertos do Kremlin,” apontando para sua suposta implantação desde 2014 em lugares como Síria, Líbia, Mali e República Centro-Africana.

O grupo emergiu das sombras no início deste ano, envolvendo-se na operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Seus combatentes estão supostamente desempenhando um papel importante nos combates atuais em torno de Bakhmut/Artyomovsk, um importante reduto das forças do governo ucraniano em Donbass.