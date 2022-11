EUA aprovam venda de armas de US$ 1 bilhão ao Catar – CMIO

O governo Biden anunciou sua decisão sobre um importante acordo de armas com Doha durante a partida da Copa do Mundo EUA-Irã

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, aprovou um acordo de armas há muito adiado com o Catar, concordando em fornecer ao seu aliado do Oriente Médio US$ 1 bilhão em veículos aéreos não tripulados (UAVs).

O Departamento de Estado dos EUA anunciou o aval para o acordo na terça-feira, quando as seleções americana e iraniana iniciavam o segundo tempo da partida de futebol da Copa do Mundo em Doha. A venda inclui 10 sistemas avançados de drones, 200 interceptadores de drones e equipamentos relacionados.

O Catar fez seu pedido de compra de UAV, incluindo drones ceifadores MQ-9, em 2020. Apesar dos laços estreitos de Doha com Washington, incluindo a hospedagem do quartel-general avançado do Comando Central dos EUA e do centro de operações aéreas do Pentágono para a região na Base Aérea de Al Udeid, EUA as autoridades demoraram a aprovar o acordo. Mesmo com o Catar hospedando milhares de refugiados e ajudando a facilitar a caótica retirada dos EUA do Afeganistão no ano passado, o governo do xeque Tamim bin Hamad Al Thani lutou para obter respostas claras do governo Biden sobre o que estava atrasando a transação do UAV.













O Pentágono encorajou a aprovação da venda, citando a confiabilidade do Catar como um parceiro confiável, mas funcionários do Departamento de Estado estavam preocupados com a irritação de outros países da região, incluindo Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, segundo relatos da mídia no ano passado. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito cortaram relações com o Catar em 2017, acusando o país de apoiar terroristas.

Os EUA tiveram um desentendimento com a Arábia Saudita este ano, depois que Riad supostamente renegou um acordo secreto para aumentar o fornecimento de petróleo antes das eleições parlamentares de meio de mandato deste mês. Biden respondeu prometendo reavaliar a relação EUA-Saudita, dizendo: “Haverá consequências.”

A venda do UAV irá “apoiar a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos, ajudando a melhorar a segurança de um país amigo que continua a ser uma força importante para a estabilidade política e o progresso econômico no Oriente Médio”, disse o Departamento de Estado em um comunicado. Será “melhorar a capacidade do Catar de enfrentar ameaças atuais e futuras, fornecendo recursos de derrota eletrônica e cinética contra sistemas de aeronaves não tripuladas.”

Os drones fornecidos pelos EUA ajudarão o Catar a monitorar sua vasta infraestrutura de gás natural e prevenir ataques terroristas. Doha pretendia concluir a compra a tempo de reforçar a segurança para a Copa do Mundo.