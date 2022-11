A OTAN reafirma a promessa de expansão para a Ucrânia e a Geórgia, apesar do conflito – CMIO

Em comentários na abertura da cúpula de terça-feira, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, destacou como a aliança reforçaria sua presença militar, dizendo que tinha “dobrou o número de grupos de batalha da OTAN de quatro para oito” e agora está trabalhando em maneiras de escalar rapidamente essas unidades e implantar “equipamento pré-posicionado”.

Enquanto Stoltenberg enfatizou que a OTAN é “não é parte no conflito na Ucrânia”, ele disse que o bloco está fornecendo “apoio sem precedentes” a Kiev para garantir isso “prevalece como um estado soberano independente”. Ele observou que a assistência ocidental é muito anterior ao início da ofensiva russa em fevereiro, apontando que as forças da OTAN treinaram “dezenas de milhares de soldados” desde 2014, ajudando a tornar as forças armadas da Ucrânia “muito maior, muito melhor equipado e muito melhor conduzido.”













O chefe da OTAN também declarou que a aliança “porta está aberta” para novos membros, citando as últimas admissões de Montenegro e Macedônia do Norte, bem como as recentes solicitações da Finlândia e da Suécia. No entanto, quando pressionado sobre quando a Ucrânia pode finalmente se tornar membro, Stoltenberg sugeriu que a questão não seria resolvida por algum tempo.

“O foco principal agora é apoiar a Ucrânia, garantindo que [Russian President Vladimir Putin] não vença, mas que a Ucrânia prevaleça”, disse ele, sem fornecer detalhes sobre o andamento do pedido formal de adesão de Kiev apresentado em setembro.

Apesar da proclamada ‘Política de Portas Abertas’ da OTAN, a aliança exige que os aspirantes a membros atendam a certos critérios antes de ingressar, incluindo a manutenção de um sistema político democrático e economia baseada no mercado, tratamento justo de grupos minoritários, controle civil dos militares e algum nível de compatibilidade com forças da OTAN existentes, entre outras coisas. Ainda não está claro se a Ucrânia atendeu a esses requisitos, já que as autoridades ocidentais relutam em discutir qualquer prazo exato para quando a Otan cumprirá sua promessa de 2008.