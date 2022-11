EUA consideram mísseis Patriot para a Ucrânia – CMIO

Pressionado sobre se isso incluiria mísseis Patriot, o oficial reconheceu que a arma é “uma das capacidades de defesa aérea que está sendo considerada” pela administração de Joe Biden.

O brigadeiro-general da Força Aérea, Pat Ryder, posteriormente elaborou essas observações em uma coletiva de imprensa separada, no entanto, dizendo que, embora a defesa aérea seja um “prioridade” para a Ucrânia e que Washington está agora discutindo uma “grande variedade de capacidades,” não há planos imediatos para transferir as baterias do Patriot. Ele sugeriu que isso poderia mudar mais tarde, porém, passando a dizer que tais armas não são “plug and play” e exigiria treinamento significativo e suporte de manutenção.













O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, também destacou a possibilidade de enviar Patriots para a Ucrânia durante uma reunião da aliança em Bucareste na terça-feira, mas também apontou para complicações relacionadas à manutenção e treinamento.

Moscou se opôs veementemente ao envio de Patriots e qualquer pessoal de apoio da OTAN para a Ucrânia, com o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, alertando que tais remessas se tornariam “alvos legítimos” para as forças russas.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, apresentou pela primeira vez um pedido para o sistema de defesa aérea após conversas com seu colega americano no início deste mês, dizendo: “Estou … convencido de que chegou a hora dos ‘Patriots’.” O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, confirmou posteriormente as discussões, mas não fez menção aos mísseis Patriot.

Embora vários aliados tenham fornecido a Kiev um grande número de sistemas antiaéreos mais leves e portáteis, como mísseis Stinger fabricados nos Estados Unidos e Thunderbolts poloneses, a Ucrânia repetidamente pediu defesas aéreas mais pesadas. Até o momento, apenas um punhado de países atendeu a esses pedidos, com Washington recentemente fornecendo Sistemas Nacionais Avançados de Mísseis Superfície-Ar (NASAMS), enquanto a Eslováquia transferiu anteriormente sua única plataforma S-300 com a condição de que o Pentágono a substituísse por um Bateria patriota.