Força Espacial dos EUA para rastrear mísseis norte-coreanos – CMIO

O mais novo ramo das forças armadas dos EUA estabeleceu recentemente seu primeiro posto de comando na região do Indo-Pacífico

A Força Espacial dos Estados Unidos está trabalhando para criar um sistema de alerta precoce para lançamentos de mísseis norte-coreanos, revelou um alto comandante, esperando intensificar a vigilância após um número recorde de testes de armas por Pyongyang este ano.

Em um webinar realizado pelo Mitchell Institute for Aerospace Studies, com sede em Washington, na terça-feira, o chefe do Comando Espacial dos EUA, general James Dickinson, delineou os planos do serviço no Indo-Pacífico, onde montou sua primeira unidade de comando de componentes na semana passada.

“Estamos analisando como podemos integrar uma arquitetura de sensor que nos dê o máximo de alerta possível em termos de qualquer tipo de atividade de míssil fora da Coreia do Norte”, disse. disse ele, observando que Washington compartilharia informações com parceiros e aliados regionais e buscaria maneiras de “incorporar sensores comerciais” no novo sistema de alerta.













Embora a Força Espacial tenha estabelecido sua primeira unidade operacional no Indo-Pacífico apenas alguns dias atrás, Dickinson observou que o ramo já mantinha um “relação de coordenação” com os militares mais amplos e continuaria a desenvolver esses laços.

Operando sob o INDOPACOM, o comando americano responsável pelo leste da Ásia e pelo subcontinente indiano, a nova unidade da Força Espacial parece amplamente focada na China. Antes de sua criação, o Chefe de Operações Espaciais B. Chance Saltzman declarou que é “essencial que levantemos a componente de serviço na INDOPACOM” dado que Pequim é a América “ameaça de ritmo” e principal concorrente. Com as últimas observações de Dickinson, no entanto, Pyongyang também parece ser uma prioridade para a nova unidade.

A decisão de estender a presença da Força Espacial na Ásia ocorre em meio a crescentes tensões na região. Liderados pelos EUA, os recentes exercícios conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão desencadearam uma onda de testes de mísseis retaliatórios por Pyongyang, incluindo dois lançamentos de ICBM apenas neste mês. Os legisladores dos EUA também continuaram visitas periódicas a Taiwan – enfurecendo Pequim, que vê a ilha como parte de seu território soberano – enquanto navios de guerra americanos transitaram pelo contestado Estreito de Taiwan quase mensalmente este ano.