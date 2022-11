China e Rússia trabalham para criar sistema de pagamento sem SWIFT, diz vice-premiê russo

“O Banco Central da Rússia e o da China estão trabalhando na possibilidade de abrir contas de empresas russas na China e de empresas chinesas na Rússia, além de criar um sistema de pagamento sem o uso de SWIFT”, disse Novak ao discursar no Fórum Empresarial Russo-Chinês de Energia .

Os dois países intensificaram os pagamentos em moedas nacionais. Em particular, essas transações já são realizadas no setor de gás com base na paridade, especificou.