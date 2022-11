Três pessoas mortas em ataque terrorista no Paquistão – mídia – CMIO

Um homem-bomba atingiu um caminhão da polícia na cidade de Quetta, ferindo pelo menos 28 pessoas, disseram autoridades à mídia

Um homem-bomba atacou um caminhão da polícia na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, informaram vários meios de comunicação. O ataque na quarta-feira matou três e feriu dezenas de pessoas, disse a polícia à Reuters.

Segundo a AFP, citando o oficial sênior da polícia local, Azhar Mehesar, os policiais se preparavam para acompanhar uma equipe de vacinadores contra a poliomielite quando o terrorista atacou.

Mehesar é citado como tendo dito que um “policial, uma mulher e uma criança” estão entre as vítimas.

A Reuters, citando outro oficial local, informou que pelo menos 15 dos feridos são policiais. Ele revelou que a explosão tinha “alvo de uma patrulha.”

Uma facção local do Talibã, Tehreek-e-Taliban Paquistão (TTP), enviou uma mensagem de texto à Reuters, reivindicando a responsabilidade pela explosão.

Isso ocorreu depois que o grupo encerrou um cessar-fogo de meses com o governo paquistanês na segunda-feira e ameaçou novos ataques.

Fundado em 2007, o TTP tem uma ideologia idêntica à do Talibã afegão. O objetivo do grupo é derrubar o governo e estabelecer o governo da Sharia no Paquistão. Seus militantes, muitos dos quais baseados na fronteira com o Afeganistão, estão por trás de vários ataques terroristas mortais no país.

Quetta é a capital da maior província do Paquistão, Baluchistão, e fica a cerca de 120 quilômetros (75 milhas) da fronteira do país com o Afeganistão.