Alemanha não tem alternativas ao gás russo – MP — CMIO

O novo contrato de GNL de Berlim com o Catar não será suficiente para substituir as importações de Moscou, diz Klaus Ernst

A Alemanha ainda não tem como substituir completamente o gás natural russo, mesmo depois de fechar um acordo de fornecimento com o Catar, alertou na terça-feira o presidente do comitê de energia do Bundestag, Klaus Ernst.

Um acordo de energia de longo prazo foi anunciado no início do dia, segundo o qual o estado do Golfo enviará até dois milhões de toneladas de gás natural liquefeito (GNL) por ano para a Alemanha, a partir de 2026. O acordo durará pelo menos 15 anos .

“O governo federal comemora seu acordo de GNL com o Catar e ostenta grandes números. O fato é que esses dois milhões de toneladas de GNL correspondem a três por cento do consumo alemão de gás. Ainda não há alternativas reais ao gás russo!” o político do partido A Esquerda escreveu no Twitter.

Segundo a Bloomberg, o negócio com o Catar equivale a cerca de 6% do volume de gás russo importado pela Alemanha em 2021. O combustível virá das joint ventures da ConocoPhillips no Catar e será entregue no terminal flutuante de importação de Brunsbuttel, que está em construção.

Die Bundesregierung feiert sich für ihren LNG-Deal mit Katar und prahlt mit großen Zahlen. Em Wahrheit entsprechen diese zwei Millionen Tonnen LNG drei Prozent des deutschen Gasverbrauchs. Echte Alternativen zu russischem Gas gibt’s immer noch nicht!https://t.co/5d3yYzclQi —Klaus Ernst (@ernst_klaus) 29 de novembro de 2022

A agência de notícias especificou que as cinco instalações de importação fretadas pelo governo alemão custarão um total de € 6,5 bilhões (US$ 6,7 bilhões) nos próximos 10 a 15 anos. Há também um terminal privado fretado planejado. Uma vez operacionais, eles serão capazes de cobrir cerca de um terço da atual demanda de gás da Alemanha, de acordo com uma estimativa do governo, citada pela Bloomberg.

A Alemanha, a maior economia da Europa, depende principalmente do gás natural para alimentar sua indústria e prometeu substituir todas as importações de energia da Rússia até meados de 2024.

