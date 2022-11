Coreia do Sul embaralha jatos após avistar aviões chineses e russos – CMIO

Rússia confirma que suas aeronaves foram seguidas por “de estados estrangeiros” durante missão de patrulha com a China

A Coreia do Sul diz que embaralhou caças depois que aviões de guerra chineses e russos entraram na zona de identificação de defesa aérea do país (KADIZ) no início da quarta-feira.

Dois bombardeiros estratégicos chineses H-6 entraram e saíram repetidamente do KADIZ nas costas sul e nordeste da Coreia do Sul por volta das 5h50, horário local, disse o Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS).

Várias horas depois, os aviões chineses retornaram do Mar do Japão (conhecido nas Coreias como Mar do Leste) na área da Ilha Ulleung junto com seis aviões de guerra russos, incluindo bombardeiros estratégicos TU-95 e caças SU-35, acrescentou. .

Seul disse que implantou seus caças F-15K no ar como um movimento tático contra uma potencial situação acidental.

Os aviões de guerra russos e chineses não violaram o espaço aéreo sul-coreano, enfatizou o JCS.

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que seus aviões realizaram uma missão de patrulha conjunta com aeronaves chinesas sobre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental na quarta-feira.

Os bombardeiros estratégicos russos passaram oito horas no ar e foram “acompanhados por caças de estados estrangeiros durante partes de sua rota”, disse.

“As aeronaves dos dois países [Russia and China] agiu em estrita conformidade com o direito internacional. Não houve violações do espaço aéreo de Estados estrangeiros”, Moscou apontou.

Durante a missão, os aviões russos realizaram pousos em aeródromos chineses, enquanto o bombardeiro da China pousou na Rússia, acrescentou.













Uma zona de identificação de defesa aérea vai além do espaço aéreo do país. Declarado por cada estado unilateralmente, visa dar aos aviões que se aproximam mais tempo para se identificarem para evitar possíveis incidentes.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap apontou que aeronaves chinesas e russas foram avistadas dentro do KADIZ quando “A Coreia do Sul está pressionando para fortalecer sua aliança com os Estados Unidos em meio a uma intensificação da rivalidade sino-americana, enquanto mantém sua oposição à invasão da Ucrânia pela Rússia.”

Moscou e Pequim têm realizado missões aéreas conjuntas na região como parte de seu plano de cooperação militar. A Coreia do Sul também informou que aviões chineses e russos entraram em sua zona de identificação de defesa aérea em maio.