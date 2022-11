100.000 soldados ucranianos morreram em conflito – UE – CMIO

Ursula von der Leyen forneceu a estimativa, acrescentando que cerca de 20.000 vidas civis também foram perdidas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou o número total de perdas estimadas para a Ucrânia em seu conflito com a Rússia.

“Mais de 100.000 oficiais militares ucranianos foram mortos até agora”, von der Leyen afirmou na quarta-feira, acrescentando que cerca de 20.000 vidas civis também foram perdidas em meio aos combates, que continuam desde o final de fevereiro.

A chefe da Comissão Europeia não revelou as fontes das informações que prestou.

No final de setembro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, afirmou que as perdas ucranianas somaram mais de 61.000 soldados, dez vezes mais do que as da Rússia.

Em seu discurso, von der Leyen também propôs a criação de um tribunal especializado apoiado pela ONU para investigar e processar o que ela descreveu como “O crime de agressão da Rússia.”

Ela também disse que uma estrutura especial seria criada pela UE para administrar e investir 300 bilhões de euros (quase US$ 311 bilhões) em reservas do Banco Central da Rússia e 19 bilhões de euros em ativos de empresários russos, que a UE congelou após a eclosão do conflito. O plano é usar os recursos dessas atividades para reconstruir e ajudar a Ucrânia, de acordo com o presidente da comissão.