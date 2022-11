UE ameaça Musk com banimento do Twitter – CMIO

Dentro de uma hora, Breton tuitou que ele deu as boas-vindas a Musk “intenção de preparar o Twitter 2.0” para a Lei de Serviços Digitais (DSA) da UE, uma lei programada para entrar em vigor em 2024. Ele acrescentou que a plataforma teria que “reforce significativamente a moderação de conteúdo e combata a desinformação”, entre outras coisas. Breton anexou um pequeno vídeo de uma ligação que manteve com Musk, embora sem nenhum som.

De acordo com o Financial Times, no entanto, o comissário da UE realmente ameaçou Musk com uma proibição, a menos que o Twitter cumpra uma lista de exigências. Isso inclui não ter um “arbitrário” abordagem para restabelecer usuários banidos, “agressivamente” perseguindo “desinformação” e concordando com um “extensa auditoria independente” no próximo ano.

Deixar de fazer isso infringiria o DSA, o que poderia expor o Twitter a multas pesadas ou até mesmo a uma proibição na UE, disse Breton. De acordo com fontes do FT, Musk respondeu que o DSA era “muito sensível” e deve ser aplicado em todo o mundo.













Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões e assumiu a propriedade da empresa em 27 de outubro, declarando “o pássaro está livre.” Em poucas horas, Breton respondeu que “Na Europa, o pássaro voará de acordo com nossas regras.”

O DSA foi aprovado pelo bloco no início deste ano. Isso requer “moderação de conteúdo” das principais plataformas de mídia social, para que possam censurar rapidamente “discurso de ódio” ou qualquer informação que Bruxelas considere falsa. A UE já invocou esses poderes para proibir o RT e vários outros meios de comunicação russos, com a maioria das plataformas baseadas nos EUA cumprindo prontamente.

O serviço de hospedagem de vídeo Rumble, no entanto, optou por desligar seu serviço na França, em vez de atender às exigências de Paris para censurar certos meios de comunicação russos.

declarando “discurso livre” – como garantido na Constituição dos EUA – para ser seu princípio orientador, Musk reverteu algumas das políticas de censura do Twitter e suspendeu as proibições de muitos “suspenso permanentemente” contas, incluindo o ex-presidente dos EUA, Donald Trump. A decisão de restabelecer Trump e declarar uma anistia geral para contas que não infringiram a lei foi colocada em votação no Twitter, com a maioria dos usuários votando a favor em ambos os casos.