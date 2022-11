Europa perdeu a Rússia como fornecedora de energia, diz embaixador russo

e mesmo uma rejeição parcial deles já teve um impacto negativo em sua economia e residentes. E os EUA, pressionando a União Europeia a sancionar a Rússia, estão levando à desindustrialização da Europa, disse Putin.

Putin, comentando a ideia do Ocidente de limitar os preços dos recursos energéticos russos, disse que a Rússia não forneceria nada ao exterior se isso fosse contrário aos seus próprios interesses. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak disse que a Rússia não forneceria petróleo a países que estabelecessem qualquer teto de preço. Ele acrescentou que tais restrições eram uma interferência nas ferramentas de mercado, e Moscou estava preparada para trabalhar com consumidores prontos para as condições de mercado.