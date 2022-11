Administração da CNN anuncia cortes de pessoal

Anteriormente, uma onda de demissões começou nas principais empresas de TI dos EUA, incluindo as anunciadas pela Meta*, HP, Shopify, Netflix e Amazon. Especialistas atribuem demissões em massa a empresas que estão reavaliando suas perspectivas de desenvolvimento no contexto da pandemia de coronavírus e do retorno inesperado do mercado de consumo ao modelo pré-Covid à medida que a pandemia diminui.