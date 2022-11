Após protesto da oposição, governo da Itália retira emenda que prorrogaria ajuda militar à Ucrânia

A medida, introduzida pouco depois do começo em fevereiro da operação militar especial da Rússia na Ucrânia pelo então premiê Mario Draghi (2021-2022), expira no final de 2022 , e sua sucessora Giorgia Meloni tentou o prolongar até 31 de dezembro de 2023.

No entanto, o Partido Democrático de centro-esquerda opositor argumentou que a lei não era específica à ajuda militar à Ucrânia e que o governo estava interpretando as leis parlamentares de modo demasiado livre.

Na última semana Guido Crosetto, ministro da Defesa da Itália, garantiu que as autoridades do país continuariam dando armas segundo os desejos da OTAN e da Ucrânia, enquanto no início de novembro um funcionário da coalizão governista italiana contou que Roma estava preparando uma nova rodada de armamentos para Kiev, incluindo sistemas de defesa antiaérea pedidos pela última.