Preços em alta obrigam alemães a mudar hábitos de compra – pesquisa – CMIO

Um número crescente de alemães está sendo forçado a cortar seus gastos devido à inflação e aos crescentes custos de energia, mostra uma pesquisa do grupo de pesquisa de mercado e comportamento do consumidor NielsenIQ.

Os resultados indicam que 52% dos consumidores alemães compram apenas produtos de primeira necessidade, enquanto cerca de 30% responderam que estão comprando menos.

Cerca de 44% disseram que agora evitam produtos “que são diversão e luxo,” e um em cada três está tentando reduzir as visitas a restaurantes, optando por cozinhar em casa. Apenas 10% dos entrevistados disseram que os aumentos de preços não afetaram seus hábitos de compra, e essas respostas vieram principalmente de pessoas com salários mais altos.

A pesquisa foi realizada com 10 mil consumidores.

“É revelador que mais e mais pessoas parecem estar se perguntando o que podem fazer sem e, na verdade, o fazem”, disse Lothar Steiblin, especialista da NielsenIQ, comentando os resultados da pesquisa.

Ele observou que os consumidores estão recorrendo com mais frequência a estratégias de economia de custos, como comparar preços e buscar ofertas especiais, bem como mudar para produtos mais baratos e comprar com mais frequência em lojas de descontos. Alguns entrevistados disseram que começaram a mudar completamente suas preferências de compras, comprando margarina em vez de manteiga, usando água da torneira em vez de água mineral engarrafada e até dispensando desodorantes.

“Quanto mais dura a crise, mais oportunidades as pessoas usam para economizar,” Saiblin enfatizou.

A taxa de inflação anual da Alemanha saltou para 10,4% em outubro, atingindo um novo recorde histórico, de acordo com dados do Departamento Federal de Estatística (Destatis) divulgados no início deste mês. Os preços foram impulsionados principalmente pelo aumento dos custos de energia, que subiram 43% em relação ao ano anterior, e devem crescer ainda mais durante o inverno.

