A gigante energética russa Gazprom está planejando fechar os gasodutos Nord Stream e as estações de compressão, informou o jornal Kommersant na segunda-feira, citando fontes da empresa. Em setembro, ambas as cadeias do Nord Stream 1 e uma cadeia do oleoduto Nord Stream 2 foram danificadas por explosões e atualmente estão inoperáveis.

De acordo com o relatório, o equipamento de bombeamento de gás não será removido das estações de compressão de Portovaya e Slavyanskaya e permanecerá no local. Isso ajudará a relançar os fluxos em curto prazo assim que os oleodutos forem restaurados.

O analista Sergey Kondratyev, do Instituto de Energia e Finanças, disse à agência de notícias que a decisão tem mérito, pois agora é difícil avaliar o momento dos reparos. Além disso, a transferência de equipamentos para outras estações compressoras não é viável, pois a Portovaya utiliza equipamentos exclusivos. Segundo o especialista, a obra pode levar de três a cinco meses e custar até três bilhões de rublos (cerca de US$ 50 milhões).

Também não está claro se a Gazprom irá restaurar os oleodutos. O maquinário da estação de compressão de Portovaya estava fora de serviço muito antes das explosões devido à falta de manutenção adequada em meio às sanções ocidentais à Rússia.













“Não há resposta para a questão de como e por que restaurar as cordas do Nord Stream se as bombas da estação de Portovaya estiverem fora de serviço”, disse o chefe da Gazprom, Alexei Miller, no mês passado.

A Rússia condenou as explosões que danificaram os oleodutos como um “ato de terrorismo internacional.” O Ministério da Defesa da Rússia disse no mês passado que suspeita que a Marinha britânica esteja envolvida, mas Londres nega a acusação. Após suas próprias investigações, a Suécia e a Dinamarca relataram que as fraturas nos oleodutos foram causadas por explosões, mas não fizeram sugestões sobre quem poderia ser o responsável.

