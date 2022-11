Rússia manterá gás fluindo para nação europeia sem litoral – CMIO

A gigante russa de energia Gazprom disse na segunda-feira que recebeu pagamento da Moldávia pelo fornecimento de gás em novembro, descartando avisos anteriores de entregas reduzidas.

Na semana passada, a Gazprom acusou a Ucrânia de desviar suprimentos de trânsito destinados à Moldávia e ameaçou reduzir as exportações por meio de um importante oleoduto em resposta, a partir de 28 de novembro.

“Fundos para gás destinados a consumidores moldavos e retidos no território da Ucrânia foram recebidos pela Gazprom”, a empresa russa afirmou, acrescentando: “Nesse sentido, foi decidido não reduzir o fornecimento de gás ao ponto de interconexão de Sudzha para trânsito à Moldávia.”

Ao mesmo tempo, a Gazprom disse que o lado moldavo viola regularmente as obrigações contratuais no pagamento do gás russo, alertando que se reserva o direito de reduzir ou interromper fluxos futuros se Chisinau não cumprir os pagamentos acordados.

O gasoduto Sudzha através da Ucrânia é a única rota remanescente para o gás natural russo para a Europa Ocidental e Central, depois que o gasoduto Nord Stream foi danificado por uma explosão suspeita em setembro.

Em um sinal de que os fluxos continuavam, a Gazprom anunciou separadamente que enviaria 42,2 milhões de metros cúbicos (mcm) de gás para a Europa via Ucrânia na segunda-feira. O valor está apenas ligeiramente abaixo do nível de domingo de 42,6 mcm e inclui fluxos para a Moldávia.

Com apenas 2,6 milhões de habitantes, a Moldávia é um dos países europeus mais pobres. Ensanduichado entre a Ucrânia e a Romênia, depende fortemente do gás russo. O governo tem instado as famílias a reduzir o consumo de gás o máximo possível, já que os preços dispararam este ano, levando a inflação a níveis recordes.

A primeira-ministra Natalia Gavrilita alertou que a economia da Moldávia pode enfrentar o duplo choque de perder gás russo e “extraordinariamente alto” preços da energia neste inverno. O governo lançou até um site para ajudar os cidadãos a encontrar lenha para aquecer suas casas.

