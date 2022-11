Demanda por trigo russo sobe na bolsa egípcia – CMIO

A demanda por trigo russo excedeu a oferta em quase 65% no primeiro dia de negociação da recém-lançada Bolsa Mercantil Egípcia (EMX), disse o ministério de comércio interno e abastecimento do Egito em um comunicado na segunda-feira.

Segundo o ministério, 12 mil toneladas do produto foram vendidas a 9.750 libras egípcias (US$ 398) a tonelada.

“A demanda por trigo importado da Rússia superou a oferta inicial do ministério em 64,83% no primeiro dia da operação da bolsa de mercadorias,” disse o ministério ao portal de notícias Al-Yaum Al-Sabia.

Segundo o comunicado, o polo comercial recebeu 28 pedidos de quase 20 mil toneladas de trigo da Rússia, com 18 contratos concluídos.

A negociação no EMX foi lançada pela primeira vez no domingo e começou com ofertas de trigo russo. O ministério disse anteriormente que ouro, algodão, arroz e aço também podem ser negociados no hub no futuro.

No atual estágio de operação da EMX, espera-se que os leilões sejam abertos duas vezes por semana. O próximo pregão está marcado para 30 de novembro.

