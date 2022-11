Implosão do FTX reivindica outra vítima criptográfica – CMIO

BlockFi se tornou a mais recente vítima após o colapso da principal exchange de criptomoedas

O credor líder em criptomoedas e empresa de serviços financeiros BlockFi entrou com pedido de proteção contra falência do Capítulo 11 na segunda-feira, tornando-se a mais recente empresa do setor afetada pelo colapso da principal exchange cripto FTX.

No processo junto ao Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Nova Jersey, a empresa disse que tinha mais de 100.000 credores, com passivos e ativos variando de US$ 1 bilhão a US$ 10 bilhões.