EUA preocupados com consequências não intencionais de armar a Ucrânia – WSJ – CMIO

A política do governo dos EUA de armar a Ucrânia está exacerbando os atrasos no envio de armas para Taiwan, informou o Wall Street Journal no domingo, citando funcionários do Congresso e do governo familiarizados com o assunto.

Os EUA gastaram mais de US$ 18,2 bilhões em ajuda de segurança para Kiev, incluindo artilharia de longo alcance e sistemas de mísseis, desde que a Rússia lançou sua operação militar no estado vizinho no final de fevereiro, segundo o Pentágono. Ao mesmo tempo, o acúmulo de entregas para Taipei cresceu de mais de US$ 14 bilhões para US$ 18,7 bilhões desde dezembro passado.

Foi dito que as armas prometidas, mas ainda não entregues, incluem 208 armas antitanque Javelin e 215 sistemas de mísseis antiaéreos disparados de ombro, ambos encomendados por Taiwan em 2015. O governo taiwanês não comentou o relatório, mas seu Ministério da Defesa reconheceu no início deste ano que os EUA podem não entregar certos pedidos dentro do prazo “devido a mudanças na situação internacional.”

Em declaração ao Wall Street Journal, a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse que os EUA "Continue a trabalhar diligentemente para fornecer recursos a Taiwan o mais rápido possível, ao mesmo tempo em que garante que a Ucrânia possa se defender contra a agressão russa."













A notícia sobre os problemas de entrega ocorre quando as cadeias de suprimentos globais ainda trabalham para se recuperar das interrupções causadas pela pandemia de Covid-19, e os EUA acusam Pequim de alimentar tensões em torno de Taiwan.

Pequim considera a ilha, que teve um governo separado desde o final dos anos 1940, parte de seu próprio território e se opõe fortemente a qualquer forma de reconhecimento diplomático ou ajuda militar estrangeira a Taipei.

Durante uma cúpula na Indonésia em 14 de novembro, o presidente dos EUA, Joe Biden, reuniu-se com seu colega chinês, Xi Jinping, e levantou preocupações sobre a situação de Pequim. “ações cada vez mais agressivas” em direção a Taiwan, segundo a Casa Branca. Xi foi citado pelo jornal chinês Global Times dizendo que a ilha é a “linha vermelha” de Pequim, enquanto exortou Washington a respeitar a política de Uma China, o que significa que nenhum país deve tratar a ilha como um estado independente.