Colisor de Hádrons do CERN é a última vítima da crise energética – CMIO

A famosa infraestrutura de pesquisa científica depende da energia da rede francesa

O Grande Colisor de Hádrons (LHC), um enorme acelerador de partículas localizado na fronteira franco-suíça, entrará em hibernação no início deste ano devido aos esforços europeus de economia de energia. A operadora diz que ainda terá muitos dados para análise, apesar da interrupção.

Segunda-feira marca o prazo estabelecido pela Organização Europeia para Pesquisa Nuclear, ou CERN, que opera a enorme máquina, para interromper os experimentos para a temporada de inverno, informou a RIA Novosti. A decisão foi confirmada no início deste mês.

O CERN extrai cerca de 200 MW de energia elétrica da rede francesa durante o pico de consumo no verão, aproximadamente um terço do que toda a cidade de Genebra precisa. Mas durante o inverno, quando os experimentos no LHC são suspensos, o número cai para cerca de 80 MW. Em um ano, a organização científica consome 1,3 TWh de eletricidade.

O colisor tem um anel de 27 km de ímãs supercondutores que precisam ser resfriados a quase zero absoluto com hélio líquido para controlar as partículas que se movem a velocidades próximas à velocidade da luz. Tanto os ímãs quanto o sistema de refrigeração são grandes consumidores de eletricidade. O Super Proton Synchrotron, um acelerador menor de 7 km que alimenta o LHC com partículas, é a segunda parte da instalação que mais consome energia.

Em meio ao esforço pan-europeu deste ano para economizar energia, o CERN decidiu fechar o LHC duas semanas antes. Quando o acelerador voltar a funcionar no próximo ano, o cronograma de experimentos será ajustado para garantir um consumo de eletricidade 20% menor. Funcionários do CERN dizem que os cientistas terão, no entanto, muitos dados brutos para analisar.

“Para o nosso Large Collider, é verdade que há duas semanas de dados perdidos,” Malika Meddahi, vice-diretora de aceleradores e tecnologia do CERN, disse à Euronews. “No entanto, dada a quantidade de dados que estão sendo acumulados agora e serão acumulados até 2025, o impacto é menos significativo.”

A crise energética europeia se desenrolou no ano passado, em parte devido à geração abaixo do esperado por fontes renováveis. Foi intensificado pela crise na Ucrânia devido à decisão da UE de romper relações comerciais com a Rússia como parte de sua estratégia de sanções.

Anteriormente, a Rússia era o principal fornecedor de combustíveis fósseis para a UE, de acordo com o Eurostat. Em 2020, forneceu 29% do petróleo bruto e 43% do gás natural importado pelo bloco.