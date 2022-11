Erdogan sugere reatar laços com a Síria – CMIO

Não deve haver “sem ressentimentos” na política, disse o presidente turco

Ancara pode encontrar um caminho para reparar suas relações prejudicadas com a Síria no futuro, sugeriu o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no domingo. Ele fez o comentário uma semana depois que Türkiye começou a realizar ataques aéreos em locais ligados aos curdos no norte da Síria e no Iraque.

“Assim como as relações Türkiye-Egito começaram a se normalizar, no próximo período também pode acontecer com a Síria”, Erdogan disse em uma reunião na cidade de Konya, transmitida pelo canal de notícias TRT. “Não há espaço para ressentimentos na política.”

Autoridades turcas culparam o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e as Unidades de Defesa do Povo (YPG) lideradas pelos curdos, com base na Síria, por um atentado mortal em Istambul, a cidade mais populosa de Türkiye. O ataque de 13 de novembro ceifou a vida de 6 pessoas.

As relações entre Ancara e Damasco se deterioraram significativamente ao longo dos anos devido ao apoio de Türkiye ao antigovernamental Exército Nacional Sírio, anteriormente conhecido como Exército Sírio Livre.

A Síria também acusou Türkiye de “ocupando” partes de seu território, já que as tropas turcas fizeram várias incursões para combater as forças curdas no passado e entraram em confronto com tropas do governo sírio.

Os laços entre Ancara e Cairo pioraram em 2013, quando o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi, o principal comandante militar do país na época, derrubou seu antecessor, Mohamed Morsi, do poder. Desde então, os países se abstiveram de nomear embaixadores para as capitais uns dos outros.

Erdogan, no entanto, descreveu o encontro com el-Sisi nos bastidores da Copa do Mundo da FIFA no Catar neste mês como um passo para consertar os laços. Ele endossou mais contatos com o Egito no nível ministerial.