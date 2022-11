Fauci dá palestras na China sobre bloqueios – CMIO

O conselheiro médico-chefe da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, criticou a China por rejeitar as vacinas ocidentais enquanto continua a impor bloqueios a seus cidadãos. Pequim argumenta que sua estratégia levou a uma contagem menor de mortes.

“A abordagem deles tem sido muito, muito severa e bastante draconiana nos tipos de paralisações sem um propósito aparente”, disse. Fauci disse no domingo em uma entrevista à NBC News.

Fauci, de 81 anos, que planeja se aposentar até o final do mês que vem, liderou uma resposta desconexa dos EUA ao Covid-19, marcada por suas mudanças em questões como a eficácia de máscaras e alvos de imunidade coletiva. Ele criticou as políticas ‘Zero Covid’ da China, apesar de elogiar abordagens semelhantes de mitigação de tolerância zero na Austrália e na Nova Zelândia.

Protestos em massa contra o bloqueio abalaram várias cidades chinesas, incluindo Xangai, Wuhan e Pequim no fim de semana, supostamente desencadeados por um incêndio mortal em um prédio de apartamentos em Urumqi, com manifestantes culpando as restrições da Covid por dificultar os esforços de resgate.

“Parece que na China foi apenas um bloqueio muito, muito estrito e extraordinário, onde você tranca as pessoas em casa, mas aparentemente sem nenhum fim de jogo”, disse. disse Fauci. “Eles entraram em um bloqueio prolongado sem nenhum propósito aparente ou fim de jogo, o que realmente não faz sentido para a saúde pública”.













O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou neste verão que o “política dinâmica de zero-Covid” é “não visa a infecção zero”. Em vez de, “visa controlar a propagação do vírus ao menor custo possível no menor tempo possível.” Segundo dados oficiais, a China registrou 9,5 milhões de infecções e 30.000 mortes, enquanto os EUA contabilizaram mais de 97 milhões de casos e quase 1,1 milhão de mortes.

Enquanto o presidente Joe Biden declarou há dois meses que a pandemia é “sobre,” Fauci contradisse esta declaração, dizendo no domingo que os EUA ainda estão vendo 300-400 mortes por Covid-19 diariamente e lamentando que menos de 15% dos americanos tenham sido inoculados com a injeção de reforço mais atualizada.

Fauci disse que Pequim cometeu um erro ao se recusar a trazer “altamente eficaz, 94-95% eficaz” Vacinas ocidentais e contando com injeções desenvolvidas domesticamente, que ele alegou serem inferiores às inoculações usadas em outras partes do mundo. No entanto, apesar de estar totalmente vacinado e duplamente reforçado com uma vacina americana, o próprio Fauci contraiu o vírus duas vezes.

O controverso oficial de saúde dos EUA também acusou as autoridades chinesas de agir de forma “maneira suspeita e não transparente” durante surtos de doenças, “mesmo quando não há nada a esconder.” No entanto, o próprio Fauci admitiu anteriormente ter mentido ao público dos EUA para “cutucar” aumentar as taxas de vacinação.