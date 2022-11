Twitter reprime contas radicais afiliadas ao Antifa – CMIO

Os autodenominados anarquistas responderam pedindo “ações” nas instalações da Tesla nos EUA.

Várias contas proeminentes afiliadas ao Antifa foram suspensas pelo Twitter no fim de semana por violar os termos de serviço da plataforma, depois que Elon Musk decidiu se posicionar contra o incitamento à violência.

Na semana passada, o bilionário perguntou a seus 119 milhões de seguidores quais questões o Twitter precisava abordar com urgência, além de remover a exploração infantil, que Musk descreveu como “prioridade nº 1.”

O jornalista Andy Ngo apontou contas radicais da Antifa que continuaram operando na plataforma, apesar de usá-la para “promover tumultos, dar dicas de como cometer crimes violentos, doxing” e convocando ataques contra as pessoas e seus familiares.

Musk respondeu dizendo “incitação à violência resultará em suspensão da conta” e chamou de “muito preocupante” que o Twitter não tenha tomado nenhuma ação até agora, apesar das claras violações de suas regras.

Na sexta-feira, várias contas afiliadas ao Antifa foram bloqueadas na plataforma, incluindo o notório grupo CrimethInc, que Ngo alegou “opera como ISIS” espalhando propaganda e materiais de treinamento para “radicalizar militantes em direção à violência”.

O grupo esteve intimamente ligado aos distúrbios do Black Lives Matter em 2020 e até postou um extenso guia de estratégia de ação antes da eleição presidencial de 2020, incluindo conselhos de moda, primeiros socorros para ferimentos comuns de armas policiais e instruções sobre como usar melhor sopradores de folhas, laser ponteiros, escudos e capacetes.













A Antifa respondeu à suspensão com um comunicado dizendo que eles foram banidos por insistência de “um troll de extrema direita”, uma referência a Ngo, e acrescentaram que tinham “nunca foi suspenso ou recebeu um aviso ao longo de quatorze anos de administração do Twitter.”

Mais tarde naquele dia, um ativista da Antifa em Portland, Oregon, postou pedidos de “ações” nas concessionárias da Tesla nos Estados Unidos, afirmando que “O fascista Elon Musk escolheu seu lado na história, alinhando-se com os fascistas e a supremacia branca.” Uma foto de um carro em chamas acompanhou o tweet. Outro tweet deu uma lista das instalações da Tesla e suas localizações. A conta já foi suspensa.

Musk enfrentou críticas por demitir milhares de funcionários desde sua aquisição do Twitter, com alguns alegando que a plataforma agora está se tornando um viveiro para os chamados “discurso de ódio” e extremismo de direita.

O bilionário, no entanto, insistiu que sua empresa continua dedicada a monitorar conteúdo violento e nunca permitirá chamadas abertas à violência ou outras postagens que violem a lei. “O Twitter será um fórum para a troca pacífica de pontos de vista”, Musk escreveu, acrescentando que, apesar das demissões, a taxa real de comentários odiosos no site agora é menor do que antes da aquisição.