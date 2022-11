Comer insetos deve ser a ‘nova norma’, afirma WaPo – CMIO

O jornal voltou a promover o consumo de insetos comestíveis, provocando uma reação online

Um dos jornais mais proeminentes dos EUA voltou a pedir aos americanos que confiem nos insetos como principal fonte de alimento, argumentando que a mudança para insetos comestíveis de carne bovina, suína e de frango será boa para o meio ambiente.

Comer insetos em vez de carnes de gado irá “diminuir pegadas ambientais,” disse o Washington Post em um artigo publicado no domingo. Insetos criados em fazendas também produzem proteína de forma mais eficiente, afirmou o jornal. Por exemplo, os grilos são 12 vezes mais eficientes do que as vacas na conversão de ração em peso comestível.

O artigo de domingo marca o mais recente de uma longa linha de esforços do Post e de outros meios de comunicação para convencer os americanos e consumidores de outras partes do Ocidente a comer insetos. Uma rápida pesquisa no Google revela que o Washington Post tem martelado repetidamente no assunto desde pelo menos 2013, postando artigos com títulos como ‘Por que os insetos devem ser uma parte maior da cadeia alimentar humana’ e ‘Por que você pode, deve e provavelmente vai comer insetos’. Uma peça de 2019 tinha uma pergunta como título: ‘Você comeria insetos para ajudar a salvar o planeta?’

A agência afirmou que 2 bilhões de pessoas, ou cerca de um quarto da população global, já estão comendo insetos. Ele citou um relatório que prevê que a indústria de insetos comestíveis crescerá para US$ 9,6 bilhões em receita anual até 2030. “Os consumidores já podem encontrar alimentos como formigas salgadas na Amazon e barras de proteína em pó de grilo em supermercados suíços. Nos últimos anos, vimos inúmeras histórias na mídia exaltando as virtudes de comer insetos.”













O Post é um dos principais promotores de mídia de insetos como alimento humano. O jornal é de propriedade do fundador da Amazon, o bilionário Jeff Bezos, que supostamente é um entusiasta comedor de insetos. Bezos também tem laços com o Fórum Econômico Mundial, que repetidamente defendeu comer insetos como uma forma de aliviar a mudança climática.

O objetivo é tornar o comedor de insetos o “nova norma” o que exigirá que os americanos programem para superar seus escrúpulos em relação a baratas e outras fontes de comida de seis patas. “Observar os outros também pode ajudar a quebrar as barreiras”, disse o Post, acrescentando que “a resistência a comer insetos pode ser forte.” Uma solução possível seria usar celebridades para endossar insetos comestíveis, disse o jornal.

Os críticos online rejeitaram a ideia. A postagem de WaPo no Twitter sobre o artigo de domingo foi ponderada. Muitos observadores sugeriram que os funcionários do Post liderassem o caminho comendo insetos. “Faça parar,” disse Christina Pushawsecretário de imprensa do governador da Flórida, Ron DeSantis.