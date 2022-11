Westminster Hall danificado durante o funeral da rainha – CMIO

O fluxo maciço de pessoas prestando últimas homenagens ao falecido monarca causou alguma “alguma delaminação” do chão

O piso do antigo Westminster Hall foi danificado pelo “alto nível de passos contínuos” quando mais de um quarto de milhão de pessoas se despediram da rainha Elizabeth II, revelou um porta-voz da Câmara dos Lordes na segunda-feira.

“Como consequência da passagem contínua de alto nível através do Westminster Hall durante o estado, ocorreu alguma delaminação no piso de Yorkstone”, disse. o porta-voz disse à mídia britânica, acrescentando que o dano “não apresenta risco estrutural”.

O fluxo excessivo de pessoas mesmo “expôs algumas áreas de pedra nua,” explicou o porta-voz. Espera-se que os remendos desgastados do piso de pedra “misturar-se com as áreas circundantes ao longo do tempo,” ele adicionou.













Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro, foi a monarca britânica que governou por mais tempo, tendo ocupado o trono por mais de 70 anos. O caixão da rainha foi exposto no Westminster Hall por cerca de cinco dias, com mais de 250.000 pessoas visitando o antigo edifício para prestar suas últimas homenagens ao falecido monarca.

Construído no final do século 11, o salão foi renovado várias vezes por diferentes governantes britânicos ao longo de sua história. O piso atual é feito de Yorkstone, uma variedade de arenito extraído em Yorkshire, e é relativamente ‘novo’, tendo sido instalado apenas na década de 1830.