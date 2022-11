‘Super cartel’ de drogas da UE derrubado – CMIO

O sindicato do crime organizado controlava cerca de um terço do comércio de cocaína nos países do bloco, segundo a Europol

Uma cocaína espalhada “supercartel” foi derrubado na UE em uma série de operações policiais coordenadas, anunciou a Europol na segunda-feira. Os ataques, apelidados de ‘Operação Desert Light’, foram realizados na Espanha, França, Bélgica, Holanda e Emirados Árabes Unidos (EAU) entre 8 e 19 de novembro.

A operação, que envolveu agências policiais dos respectivos países, a Agência Antidrogas dos EUA (DEA) e a própria Europol, foi o culminar de múltiplas investigações paralelas, observou a agência internacional.

“Um total de 49 suspeitos foram presos durante esta investigação. Os traficantes considerados alvos de alto valor pela Europol se uniram para formar o que ficou conhecido como um ‘supercartel’”, disse a agência.

A Europol divulgou um pequeno vídeo da operação, com fotos tiradas durante os ataques. As imagens mostram veículos de luxo, grandes somas em dinheiro, drogas, armas e outras evidências apreendidas por policiais.

o “supercartel” estava no controle de cerca de um terço do comércio de cocaína na UE, bem como envolvido em esquemas de lavagem de dinheiro em massa, de acordo com a agência. A Holanda e a Espanha foram responsáveis ​​pela maioria das detenções, enquanto pelo menos seis “alvos de alto valor” foram presos em Dubai.

“A escala de importação de cocaína para a Europa sob o controle e comando dos suspeitos foi enorme e mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas pela polícia durante as investigações”, disse. afirmou a Europol.

Em setembro, a Europol e a polícia espanhola detiveram “um dos maiores lavadores de dinheiro da Europa,” que aparentemente trabalhava para um cartel internacional de drogas, durante uma operação conjunta. Uma fonte da AFP disse que era John Francis Morrissey, 62, um associado do Kinahan Organized Crime Group. Segundo as autoridades norte-americanas, este clã criminoso com sede no Dubai é conhecido pelo contrabando “narcóticos mortais, incluindo cocaína, para a Europa, e é uma ameaça para toda a economia lícita devido ao seu papel na lavagem de dinheiro internacional.”